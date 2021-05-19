Бокс/ММА
Кудряшов - Романов
Новости
Статьи Все материалы
Новости   //    Бокс/ММА   //    Профессиональный   //    Кудряшов - Романов

Аскольд Запашный поделился ожиданиями от боя Кудряшова и Романова

20:57
Теги:

Дрессировщик Аскольд Запашный уверен, что долгое отсутствие на ринге не помешает Дмитрию Кудряшову в предстоящем поединке против Евгения Романова.

«С Дмитрием мы знакомы, у нас приятельские взаимоотношения. Получается, я в любом случае болею за него.

Может быть, этот отдых, наоборот, дал ему больше сил. Если он готовился, а я уверен, что готовился полноценно, то этот промежуток для опытного бойца не скажется», — цитирует Запашного РЕН ТВ 19 мая.

Дмитрий Кудряшов и Евгений Романов станут первыми боксерами, которые выступят в весовой категории Bridgerweight.

Главные бои турнира GAZFIGHT покажет телеканал РЕН ТВ и YouTube-канал «СЭ» «Ушатайка». Начало трансляции — 21 мая в 23.00 по московскому времени.

Дополнительная информация:

https://ren.tv/news/sport/836204-askold-zapashnyi-rasskazal-za-kogo-boleet-v-boiu-kudriashov-romanov

Читайте также

«Аталанта» — «Ювентус»: онлайн трансляция финала Кубка Италии
«Овечкин и Малкин поедут в КХЛ не за заработком, а играть за родные клубы для болельщиков». Интервью Алексея Морозова
«Монако» — «ПСЖ»: прямая трансляция финала Кубка Франции
Мельдониевый ужас может снова повториться. России нужно играть на опережение

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд