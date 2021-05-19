Аскольд Запашный поделился ожиданиями от боя Кудряшова и Романова

Дрессировщик Аскольд Запашный уверен, что долгое отсутствие на ринге не помешает Дмитрию Кудряшову в предстоящем поединке против Евгения Романова.

«С Дмитрием мы знакомы, у нас приятельские взаимоотношения. Получается, я в любом случае болею за него.

Может быть, этот отдых, наоборот, дал ему больше сил. Если он готовился, а я уверен, что готовился полноценно, то этот промежуток для опытного бойца не скажется», — цитирует Запашного РЕН ТВ 19 мая.

Дмитрий Кудряшов и Евгений Романов станут первыми боксерами, которые выступят в весовой категории Bridgerweight.