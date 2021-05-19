Аскольд Запашный поделился ожиданиями от боя Кудряшова и Романова
Дрессировщик Аскольд Запашный уверен, что долгое отсутствие на ринге не помешает Дмитрию Кудряшову в предстоящем поединке против Евгения Романова.
«С Дмитрием мы знакомы, у нас приятельские взаимоотношения. Получается, я в любом случае болею за него.
Может быть, этот отдых, наоборот, дал ему больше сил. Если он готовился, а я уверен, что готовился полноценно, то этот промежуток для опытного бойца не скажется», — цитирует Запашного РЕН ТВ 19 мая.
Дмитрий Кудряшов и Евгений Романов станут первыми боксерами, которые выступят в весовой категории Bridgerweight.
Главные бои турнира GAZFIGHT покажет телеканал РЕН ТВ и YouTube-канал «СЭ» «Ушатайка». Начало трансляции — 21 мая в 23.00 по московскому времени.
Дополнительная информация:
https://ren.tv/news/sport/836204-askold-zapashnyi-rasskazal-za-kogo-boleet-v-boiu-kudriashov-romanov
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