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Тренеры Романова и Кудряшова поделились ожиданиями от боя на турнире GAZFIGHT

11:37
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Тренер боксера Евгения Романова Александр Жук поделился мнением о предстоящем бое против Дмитрия Кудряшова на турнире GAZFIGHT.

«Это тяжелый оппонент для Евгения Романова. У Димы большой опыт в профессиональном боксе, однако ничего невозможного нет. Я считаю, что рубка будет хорошая, бой будет отличный», - приводит слова Жука РЕН ТВ со ссылкой на документальный фильм Басты о боксе.

Тренер Кудряшова Андрей Бупас рассказал о значении будущего поединка.

«Если честно, для меня это первая задача в этом бою, чтобы Дима выиграл, чтобы уделать Жука. Мне кажется, что сейчас российский бокс немного подзамерз. У нас не появляется новых героев. Мы все смотрим на старых ребят, которые давно боксируют - Александра Поветкина, Дениса Лебедева. Первая задача, которая перед нами стоит, - показывать российским фанатам новых героев, чтобы они видели, что есть другие ребята - они смогут стать впоследствии суперзвездами мирового бокса», - сказал Бупас.

Бой Кудряшов — Романов станет главным событием турнира GAZFIGHT, который состоится 21 мая в Баскетбольном Центре «Химки». Встреча пройдет в новой весовой категории — бриджвейт (до 101,6 кг). Событие будет организовано промоутерской компанией Басты.

Главные бои турнира GAZFIGHT покажет телеканал РЕН ТВ и YouTube-канал «СЭ» «Ушатайка».

Дополнительная информация:

https://ren.tv/news/v-rossii/836295-budet-rubka-trenery-romanova-i-kudriashova-podelilis-ozhidaniiami-ot-boia

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