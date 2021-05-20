Кудряшов и Романов прошли процедуру взвешивания перед боем

Российские боксеры Дмитрий Кудряшов и Евгений Романов прошли процедуру взвешивания перед боем на турнире GAZFIGHT.

Первым на весы стал Романов. Его вес составил ровно 101 килограмм. Вес Кудряшова — 101,2 килограмма.

На церемонии присутствовал рэпер Баста, промоушен которого организует турнир.