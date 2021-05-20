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Кудряшов и Романов прошли процедуру взвешивания перед боем

14:17
Дмитрий Кудряшов и Евгений Романов. Фото GAZFIGHT
Дмитрий Кудряшов и Евгений Романов. Фото GAZFIGHT
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Российские боксеры Дмитрий Кудряшов и Евгений Романов прошли процедуру взвешивания перед боем на турнире GAZFIGHT.

Первым на весы стал Романов. Его вес составил ровно 101 килограмм. Вес Кудряшова — 101,2 килограмма.

На церемонии присутствовал рэпер Баста, промоушен которого организует турнир.

Дмитрий Кудряшов и Евгений Романов станут первыми боксерами, которые выступят в весовой категории Bridgerweight.

Главные бои турнира GAZFIGHT покажет телеканал РЕН ТВ и YouTube-канал «СЭ» «Ушатайка». Начало трансляции — 21 мая в 23.00 по московскому времени.

Дополнительная информация:

https://ren.tv/news/sport/836464-kudriashov-i-romanov-proshli-protseduru-vzveshivaniia

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