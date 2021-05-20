Кудряшов и Романов прошли процедуру взвешивания перед боем
14:17
Дмитрий Кудряшов и Евгений Романов станут первыми боксерами, которые выступят в весовой категории Bridgerweight.
Главные бои турнира GAZFIGHT покажет телеканал РЕН ТВ и YouTube-канал «СЭ» «Ушатайка». Начало трансляции — 21 мая в 23.00 по московскому времени.
Дополнительная информация:
https://ren.tv/news/sport/836464-kudriashov-i-romanov-proshli-protseduru-vzveshivaniia
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