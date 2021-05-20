Бокс/ММА
Кудряшов - Романов
Новости
Статьи Все материалы
Новости   //    Бокс/ММА   //    Профессиональный   //    Кудряшов - Романов

Баста получил боксерскую промоутерскую лицензию

13:26
Теги:

Рэпер Василий Вакуленко, более известный как Баста, получил боксерскую промоутерскую лицензию, сообщает официальный сайт Федерации бокса России.

Музыкант получил документ от генерального секретаря Федерации бокса России Кирилла Щекутьева перед официальной процедурой взвешивания турнира GAZFIGHT, который организует Вакуленко.

Главным боем турнира станет поединок между Дмитрием Кудряшовым и Евгением Романовым в новой весовой категории бриджвейт (до 101,6 кг).

Главные бои турнира GAZFIGHT покажет телеканал РЕН ТВ и YouTube-канал «СЭ» «Ушатайка».

Дополнительная информация:

http://rusboxing.ru/news/federation-news/34478/

Читайте также

Звездная пятерка: кто не сыграет за Россию на чемпионате мира-2021
Найдена предсмертная записка зампрокурора Гагаринского района Москвы
Чужого не надо: Россия распродает остатки госдолга США
Как сыгравшая Мальвину Татьяна Проценко боролась с раком

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд