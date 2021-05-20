Рэпер Василий Вакуленко, более известный как Баста, получил боксерскую промоутерскую лицензию, сообщает официальный сайт Федерации бокса России.

Музыкант получил документ от генерального секретаря Федерации бокса России Кирилла Щекутьева перед официальной процедурой взвешивания турнира GAZFIGHT, который организует Вакуленко.

Главным боем турнира станет поединок между Дмитрием Кудряшовым и Евгением Романовым в новой весовой категории бриджвейт (до 101,6 кг).

Главные бои турнира GAZFIGHT покажет телеканал РЕН ТВ и YouTube-канал «СЭ» «Ушатайка».