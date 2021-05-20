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Баста ответил на претензии Александра Шлеменко

15:02
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Рэпер Баста рассказал, действительно ли он обозвал бойца ММА Александра Шлеменко «рогатым».

«Я даже не знаю, и даже в этом не вижу смысла. Если кого-то чьи-то слова задевают, то нужно четко оформлять свою претензию для того, чтобы можно было опираться на что-то. Видел про какие-то «рога», но до конца не понял. Надо изъясняться четче, чтобы было понятно. Если у кого-то какие претензии, то я готов на них ответить максимальным присутствуем», — сказал Баста в интервью «СЭ».

В пятницу, 21 мая, в подмосковных Химках пройдет первый боксерский турнир Басты GazFight. В главном бою вечера россиянин Дмитрий Кудряшов сразится с соотечественником Евгением Романовым.

Главные бои турнира GAZFIGHT покажет телеканал РЕН ТВ и YouTube-канал «СЭ» «Ушатайка». Начало трансляции — 21 мая в 23.00 по московскому времени.

(Ислам Бабаджанов)

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