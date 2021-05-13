Директор творческого объединения Gazgolder рассказал об уникальности турнира GAZFIGHT

Директор творческого объединения Gazgolder Николай Дуксин поделился мнением о том, чем отличается турнир GAZFIGHT от других боксерских ивентов.

«Последние годы мы следили за другими мероприятиями, основной недостаток, который мы отмечали, – отсутствие темпа. При организации концертов мы не можем себе позволить пауз, потому что они сразу разрушают атмосферу мероприятий. А во время проведения бойцовских турниров, где существуют раунды и ожидание выхода спортсменов, эти паузы наблюдаются. Просто ничего не происходит, люди, которые пришли на мероприятия, грустят и не понимают, где выступления, где спецэффекты и прочее.

Нас это изнутри подталкивало придумать что-то классное. На боксерском турнире будет гигантская постановка, у нас будет постоянно работать диджей. Будет огромное количество экранов, света, лазера, концертных спецэффектов. Каждый зритель сможет посмотреть не только бои, но и шоу-номера, выступления любимых артистов, последние технологии в области концертного бизнеса, связанные со звуком и светом. Это и будет выгодно выделять нас от всех остальных промоутеров», - приводит слова Дуксина РЕН ТВ.

Главным событием турнира Gazfight, который будет организован промоутерской компанией рэпера Басты, станет бой Кудряшов — Романов. Он состоится 21 мая в Баскетбольном Центре «Химки». Встреча пройдет в новой весовой категории — бриджвейт (до 101,6 кг).