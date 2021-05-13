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Дмитрий Кудряшов рассказал о важности боя против Евгения Романова

19:25
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Российский боксер Дмитрий Кудряшов поделился ожиданиями от боя с Евгением Романовым, который состоится 21 мая на турнире GAZFIGHT.

«Для меня турнир GAZFIGHT — это очередная площадка, в которой я могу проявить себя. Большое внимание и большой зрительский интерес — это то, что сейчас нужно боксу и мне. Я считаю, что приход таких знаковых людей как Баста в мир профессионального бокса — это здорово. Чем больше людей с такой фанатской базой будет приходить в наш спорт, тем лучше.

О своем сопернике я не думаю. Зачем мне думать о нем? Он есть, и я должен его победить. Отборочный бой за звание, титул чемпиона мира — это один из важнейших боев в моей карьере. Нужно подходить со всей серьезностью. Для меня большая честь выступать в турнире GAZFIGHT и участвовать в главном бою этого вечера", — рассказал Кудряшов в интервью промоушену GAZFIGHT.

Дмитрий Кудряшов и Евгений Романов станут первыми боксерами, которые выступят в весовой категории Bridgerweight.

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/tv/COxi8nhlCcg/

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