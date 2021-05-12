Рэпер Баста (Василий Вакуленко) рассказал о турнире GAZFIGHT. В главном бою встретятся топовые российские боксеры Дмитрий Кудряшов и Евгений Романов.

— Существует много крутых ивентов, а чем Вы хотите удивить?

— Мы не хотим никого удивлять, мы хотим продемонстрировать то, что мы умеем делать — организовывать шоу. Бокс — это все-таки шоу. Хочется, чтобы люди, пришедшие на арену, с первых минут погрузились в праздничную атмосферу, а не просто увидели последовательное выполнение протокола. Хотим устроить настоящий праздник для всей семьи: папа смотрит бокс, мама смотрит концерт, дети видят папу и маму и радуются. Хотим подарить людям хорошее времяпровождение, чтобы можно было получить удовольствие и уйти с желанием отдать своих детей на бокс, простые задачи, ничего сверхъестественного. Очень много партнеров и коллег занимаются подобным, мне кажется, что здесь нет противостояния, здесь есть здоровая конкуренция, которая нужна для повышения уровня спортивных мероприятий в стране, — приводит слова Басты РЕН ТВ.

— Вы же одобрили боксеров для главного боя?

— Я вообще не занимался одобрением всего того, что связано с боями. Я занимался своей работой, музыкальной частью, организацией промо и съемками. Каждый должен заниматься своим делом. Я любитель и фанат бокса, не больше того. Лезть в дела, которые решают судьбы спортсменов, совесть не позволяет. Мне хватает мозгов ограничить свое участие в рамках медийной поддержки мероприятия.

— Расскажите о двух боксерах.

— Два классных бойца, но, помимо Кудряшова и Романова, весь кард — это удивительные, мощные, супербольшие спортсмены, потенциальные чемпионы мира в разных весовых категориях. Кудряшов и Романов — это уже легенды отечественного бокса, люди, которые заслужили уважение и в нашей стране, и не международной арене. Это будет интересный бой тяжелых парней, противостояние, в котором нет сейчас фаворита. Шансы равны, держится интрига, я с удовольствием буду смотреть этот бой.