Бокс/ММА
Кудряшов - Романов
Новости
Статьи Все материалы
Новости   //    Бокс/ММА   //    Профессиональный   //    Кудряшов - Романов

Боксерский турнир GAZFIGHT, Максим Вошков — Магомед Мадиев: где смотреть бой

18:35
Максим Вошков. Фото maxim_voshkov, Instagram
Максим Вошков. Фото maxim_voshkov, Instagram
Теги:

В пятницу, 21 мая, в баскетбольном центре «Химки» пройдет вечер бокса, организованный промоутерской компанией рэпера Басты (Василий Вакуленко) GAZFIGHT.

В бою за вакантный титул интернационального чемпиона по версии WBC Silver в среднем весе (до 72,6 кг) сойдутся российские боксеры Максим Вошков (9-0-1, 5 КО) и Магомед Мадиев (14-0-2, 4 KO).

Начало боя — после 19:00 мск.

Все бои турнира GAZFIGHT покажет телеканал РЕН ТВ и YouTube-канал «СЭ» «Ушатайка».

Читайте также

Хасбик vs Абдурозик — самый хайповый бой года. Суммарный вес соперников — 35 кг
Червиченко: «Семак прав. У «Зенита» нет шансов на выход из группы в Лиге чемпионов»
«Спартак» составил собственную сборную РПЛ исключительно из своих игроков
Главный тренер ЦСКА Олич высказался о работе в сборной Хорватии на Евро-2020

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд