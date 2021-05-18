Боксерский турнир GAZFIGHT, Максим Вошков — Магомед Мадиев: где смотреть бой
18:35
В пятницу, 21 мая, в баскетбольном центре «Химки» пройдет вечер бокса, организованный промоутерской компанией рэпера Басты (Василий Вакуленко) GAZFIGHT.
В бою за вакантный титул интернационального чемпиона по версии WBC Silver в среднем весе (до 72,6 кг) сойдутся российские боксеры Максим Вошков (9-0-1, 5 КО) и Магомед Мадиев (14-0-2, 4 KO).
Начало боя — после 19:00 мск.
Все бои турнира GAZFIGHT покажет телеканал РЕН ТВ и YouTube-канал «СЭ» «Ушатайка».
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