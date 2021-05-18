В пятницу, 21 мая, в баскетбольном центре «Химки» пройдет вечер бокса, организованный промоутерской компанией рэпера Басты (Василий Вакуленко) GAZFIGHT.

В бою за вакантный титул интернационального чемпиона по версии WBC Silver в среднем весе (до 72,6 кг) сойдутся российские боксеры Максим Вошков (9-0-1, 5 КО) и Магомед Мадиев (14-0-2, 4 KO).

Начало боя — после 19:00 мск.

Все бои турнира GAZFIGHT покажет телеканал РЕН ТВ и YouTube-канал «СЭ» «Ушатайка».