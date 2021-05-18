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У Артема Оганесяна сменился соперник на турнире GAZFIGHT

15:38
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В турнире нового промоушена GAZFIGHT произошли некоторые изменения. Россиянин Артем Оганесян должен был сразиться с венесуэльским боксером Хуаном Руисом, но его новым соперником станет Хавьер Франсиско Масиель из Аргентины, сообщает РЕН ТВ.

На счету Масиеля 40 профессиональных боев, из которых 33 он завершил победой, 23 из них — нокаутом.

А вот 21-летний Артем Оганесян на данный момент за все проведенные 12 профессиональных боев в своей карьере не потерпел ни одного поражения.

Телеканал РЕН ТВ в прямом эфире покажет лучшие поединки этого турнира.

Дополнительная информация:

https://ren.tv/news/sport/835649-u-artema-oganesiana-smenilsia-sopernik-na-gazfight

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