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Андрей Бупас рассказал об ожиданиях от боя Кудряшова и Романова

16:01
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Российский тренер Андрей Ивичук («Бупас») рассказал, чего ждет от боя российского тяжеловеса Евгения Романова против Дмитрия Кудряшова.

«Я не вижу явного фаворита в этом противостоянии. Оба боксера могут хорошо ударить. Какие слабые и сильные стороны? Евгений более дисциплинирован в бою, а Дима иногда поддается эмоциям и может допустить ошибку. Но если Дима будет боксировать с холодной головой, то он однозначно может победить. Для Дмитрия важна дисциплина выполнения плана на бой и поставленных задач. Другой момент, что Евгению еще не доводилось встречаться в профессионалах с таким соперником, как Кудряшов. Я думаю, что шансы 50 на 50», — цитирует Ивичука Allboxing.ru.

Отметим, что «Бупас» готовит Кудряшова к этому поединку.

Бой Кудряшов — Романов станет главным событием турнира Gazfight, который состоится 21 мая в Баскетбольном Центре «Химки». Встреча пройдет в новой весовой категории — бриджвейт (до 101,6 кг). Событие будет организовано промоутерской компанией рэпера Басты.

Дополнительная информация:

https://allboxing.ru/news/20210501-2238/andrey-bupas-dal-prognoz-na-gryadushchiy-boy-kudryashov-romanov

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