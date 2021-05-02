Андрей Бупас рассказал об ожиданиях от боя Кудряшова и Романова

Российский тренер Андрей Ивичук («Бупас») рассказал, чего ждет от боя российского тяжеловеса Евгения Романова против Дмитрия Кудряшова.

«Я не вижу явного фаворита в этом противостоянии. Оба боксера могут хорошо ударить. Какие слабые и сильные стороны? Евгений более дисциплинирован в бою, а Дима иногда поддается эмоциям и может допустить ошибку. Но если Дима будет боксировать с холодной головой, то он однозначно может победить. Для Дмитрия важна дисциплина выполнения плана на бой и поставленных задач. Другой момент, что Евгению еще не доводилось встречаться в профессионалах с таким соперником, как Кудряшов. Я думаю, что шансы 50 на 50», — цитирует Ивичука Allboxing.ru.

Отметим, что «Бупас» готовит Кудряшова к этому поединку.