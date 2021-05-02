Мехонцев поделился ожиданиями от боя между Кудряшовым и Романовым
Олимпийский чемпион по боксу Егор Мехонцев поделился ожиданиями от боя Дмитрия Кудряшова и Евгения Романова в новой весовой категории бриджервейт (до 101,6 кг).
«Это тот бой, где ты не знаешь, кто выиграет. Там есть наверняка у букмекеров фавориты, у болельщиков свои фавориты, но все равно до конца непонятно, даже мне.
Кто из них будет лучше боксировать, тот и победит. Это будет интересный бой, интересная рубка. Наверное, море крови. Тем и примечательно все это», - приводит слова Мехонцева «РЕН ТВ».
Бой Кудряшов — Романов станет главным событием турнира Gazfight, который состоится 21 мая в Баскетбольном Центре «Химки». Событие будет организовано промоутерской компанией рэпера Басты.
Дополнительная информация:
https://ren.tv/news/sport/830068-chempion-oi-mekhontsev-o-boe-kudriashov-romanov-budet-interesnaia-rubka
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