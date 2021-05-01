Тренер Мамедов поделился ожиданиями от боя Кудряшова и Романова

Известный тренер по боксу Вели Мамедов поделился ожиданиями от поединка россиян Дмитрия Кудряшова и Евгения Романова.

«Дмитрий хоть и имеет череду поражений, но это не умаляет тот факт, что он является опасным бойцом. Евгений Романов — проспект, мастер спорта международного класса, чемпион России и чемпион Европы среди юниоров, довольно-таки титулованный спортсмен на любительском уровне. Он имел прекрасные результаты и известен любителям бокса тем, что он нокаутировал Деонтея Уайлдера, когда они боксировали по любителям. Парень имеет очень тяжелый удар, является панчером.

Я вижу несколько превалирующий сторон Евгения над Дмитрием. Это, как минимум, очень большой любительский бэкграунд в олимпийском боксе. Некоторые оппоненты у Евгения в любителях были сильнее, чем у Дмитрия в профессионалах. Поэтому я считают, что Евгений одержит победу", — цитирует Мамедова сайт «РЕН ТВ».

Бой Кудряшов — Романов станет главным событием турнира Gazfight, который состоится 21 мая в Баскетбольном Центре «Химки». Встреча пройдет в новой весовой категории — бриджвейт (до 101,6 кг). Событие будет организовано промоутерской компанией рэпера Басты.