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Сегодня, 15:09

Валуев — об отзыве признания IBA: «Так будет с каждой международной организацией, которую возглавит россиянин»

Дарья Алексеева
Корреспондент
Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Экс-чемпион мира в тяжелом весе, депутат Госдумы РФ Николай Валуев прокомментировал корреспонденту «СЭ» решение МОК отозвал признание Международной боксерской ассоциации (IBA).

Международный олимпийский комитет лишил признания Международную ассоциацию бокса. МОК лишил признания Международную ассоциацию бокса

«Это чистая политика. Это было вполне ожидаемо. Так будет с каждой международной организацией, которую возглавит россиянин. Это лежит на поверхности. Никто этого не скрывал. Токсичные для МОК решения международной федерации бокса предваряли отзыв признания IBA», — сказал Валуев «СЭ».

За лишение признания выступили 69 человек из 70, один проголосовал против.

Президентом IBA является Умар Кремлев, которые 14 июня заявил, что проблемы организации связаны не с олимпийским движением в целом, а с некоторыми людьми в руководстве МОК. Также глава IBA поставил под сомнение честность и прозрачность работы Международного олимпийского комитета из-за внеочередной сессии организации, которая будет созвана 22 июня для решения вопроса об отзыве признания Международной ассоциации бокса.

Бокс
Николай Валуев
Умар Кремлев
МОК
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