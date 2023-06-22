МОК лишил признания Международную ассоциацию бокса

Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение лишить признания Международную ассоциацию бокса (IBA). За лишение признания выступили 69 человек из 70, один проголосовал против.

Президентом IBA является Умар Кремлев, которые 14 июня заявил, что проблемы организации связаны не с олимпийским движением в целом, а с некоторыми людьми в руководстве МОК. Также глава IBA поставил под сомнение честность и прозрачность работы Международного олимпийского комитета из-за внеочередной сессии организации, которая будет созвана 22 июня для решения вопроса об отзыве признания Международной ассоциации бокса.

В МОК назвали слова Кремлева неприемлемыми.