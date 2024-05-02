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Илия Топурия: «Я буду первым, кто нокаутирует Холлоуэя»

Топурия уверен, что победит Холлоуэя
Давид Хачатрян
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Действующий чемпион UFC в полулегком весе Илия Топурия (15-0) уверен, что победит экс-чемпиона в полулегком весе и обладателя титула BMF Макса Холлоуэя (25-7).

«Я никогда не отказывался от реванша с Алексом [Волкановски], так как UFC никогда не предлагала мне этот бой. Как я уже много раз говорил, я буду первым, кто нокаутирует Холлоуэя. Давайте рассуждать проще: ты хочешь драться? Если ответ положительный, то обсуждать больше нечего. Принесите мой пояс и свою подушку», — написал испанский боец грузинского происхождения в соцсети X.

Топурия нокаутировал Александра Волкановски (26-4) во втором раунде и стал новым чемпионом в полулегком весе. Бой состоялся 17 февраля на UFC 298 в «Хонда-центре» в Анахайме, США.

Холлоуэй победил Джастина Гейджи (25-5) глухим нокаутом в пятом раунде. Бой состоялся за титул BMF. Поединок прошел 13 апреля в основном карде UFC 300 на «Ти-Мобайл Арене» в Парадайсе, США.

Илия Топурия
Макс Холлоуэй
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