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Сегодня, 13:45

В Федерации бокса России заявили, что их спортсмены будут выступать только с флагом страны

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Генеральный секретарь Федерации бокса России Татьяна Кириенко заявила, что российские спортсмены не будут выступать без флага.

«Если обратится к положениям олимпийской хартии, то, согласно пятой статье, спорт функционирует в рамках общества и должен соблюдать политический нейтралитет. Роль МОК заключается в укреплении единства и его независимости. В соответствии со статьей 26 федерации сохраняют независимость и автономность. Вчера нам стало известно о решении МОК отозвать. Мы выражаем свое несогласие, потому что это решение затрагивает не только наших боксеров, но и боксеров всего мира. Считаем, что МОК совершает ошибку, показывая свою политизированность.

Мы призываем всех помнить, что главный в мире спорта спортсмен, а не функционер и не чиновник. Мы обращаемся к Баху и МОК. Мы призываем прекратить свое давление на российских спортсменов.

Российские боксеры готовы выступать на соревнованиях только на равных условиях допуска с другими боксерами, выступая только под своими государственными символами», — сказала Кириенко.

28 марта 2023 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям допускать до соревнований в нейтральном статусе спортсменов из России, не выражавших публичную поддержку СВО и не связанных с вооруженными силами или органами национальной безопасности. При этом рекомендовано не допускать россиян до международных турниров в игровых видах спорта.

 

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