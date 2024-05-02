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Сегодня, 15:30

Алешандре Пантожа — Стив Эрцег: дата и время начала боя UFC 301

Алешандре Пантожа проведет титульный поединок против Стива Эрцега 5 мая
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Стив Эрцег.
Фото Global Look Press

Бразилец Алешандре Пантожа проведет титульный поединок против австралийца Стива Эрцега на турнире по смешанным единоборствам UFC 301 в ночь на 5 мая. Вечерам ММА пройдет в спортивно-концертном комплексе Jeunesse Arena в Рио-де-Жанейро (Бразилия). Турнир стартует в 01.00 по московскому времени. Основной кард начнется в 05.00 мск.

На счету 28-летнего австралийца профессиональный рекорд в смешанных единоборствах — 13-1. 34-летний бразилец имеет рекорд в ММА — 27-5-0.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию турнира UFC 301. В прямом эфире трансляцию UFC 301 в полном объеме покажут на телеканале «Матч! Боец» и онлайн-сервисе UFC Fight Pass. За основным кардом можно следить на телеканале «Матч ТВ».

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