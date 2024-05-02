Американский боец Джонатан Мартинес подерется с бразильцем Жозе Алду в рамках турнира по ММА UFC 301 в ночь на 5 мая. Вечер смешанных единоборств состоится в спортивно-концертном комплексе Jeunesse Arena в Рио-де-Жанейро (Бразилия). Турнир стартует с прелимов в 01.00 по московскому времени. Основной кард запланирован на 05.00 мск.

Алду завершил профессиональную карьеру в ММА летом 2022-го, но спустя два года возвращается в октагон.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию турнира UFC 301. В прямом эфире трансляцию UFC 301 в полном объеме покажут на телеканале «Матч! Боец» и онлайн-сервисе UFC Fight Pass. За основным кардом можно следить на телеканале «Матч ТВ».

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