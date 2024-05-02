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Сегодня, 15:28

Ибрагим Исламов встретится с Яковым Букиным в турнире Ural FC 7

Ана Горшкова
Корреспондент
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Российские бойцы Ибрагим Исламов и Яков Букин проведут очный поединок 23 мая в Тольятти. Это противостояние по правилам К1 в полусреднем весе будет соглавным в турнире Ural FC 7.

Исламов известен по выступлениям в Hardcore FC, Hardcore Boxing, Арена FC, RUH. Букин проводил поединки в «Наше Дело», Хайп FC, RUH.

Возглавит Ural FC 7 бой по правилам ММА в среднем весе между белорусом Владиславом Ковалевым и бразильцем Дугласом Рибейро.

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