Чарльз Оливейра дал прогноз на бой Макгрегора и Чендлера

Экс-чемпион UFC в легком весе Чарльз Оливейра (34-10) поделился ожиданиями от поединка между экс-чемпионом в двух весовых категориях Конором Макгрегором (22-6) и седьмым номером рейтинга в легком весе Майклом Чендлером (23-8).

«В конечном итоге этот бой принесет обоим бойцам много денег. Такова реальность. Это бой за огромные деньги. Конечно, если Конор победит, он сделает шаг к чемпионскому поясу. Он огромная звезда, но я думаю, что бой с Чендлером — это ради денег. Мой прогноз — победа Макгегора», — сказал Оливейра в интервью Full Violence.

Макгрегор и Чендлер возглавят UFC 303. Поединок пройдет в полусреднем весе и состоится 29 июня на «Ти-Мобайл Арене» в Парадайсе, США.