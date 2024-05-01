Царукян опередил Анкалаева в рейтинге лучших российских бойцов

Арман Царукян после победы единогласным решением судей над Чарльзом Оливейрой в турнире UFC 300 поднялся сразу на две строчки в рейтинге лучших российских бойцов вне зависимости от весовых категорий, опередив Магомеда Анкалаева и Сергея Павловича.

Рейтинг составляется путем опроса ММА-журналистов, блогеров и экспертов, а публикуется ежемесячно. На этот раз в опросе приняли участие 35 человек.

Топ-15:

1. Ислам Махачев — 559 (524 балла + 35 упоминаний в анкетах)

2. Вадим Немков — 504 (469 + 35)

3. Арман Царукян — 445 (411 + 34). (+2)

4. Магомед Анкалаев — 441 (407 + 34). (-1)

5. Сергей Павлович — 390 (355 + 35). (-1)

6. Анатолий Малыхин — 338 (303 + 35)

7. Александр Волков — 309 (277 + 32)

8. Петр Ян — 292 (261 + 31)

9. Мовсар Евлоев — 260 (229 + 31). (+1)

10. Усман Нурмагомедов — 219 (192 + 27). (-1)

11. Умар Нурмагомедов — 135 (113 + 22)

12. Александр Шаблий — 130 (105 + 25). (+1)

13. Эдуард Вартанян — 106 (87 + 19). (-1)

14. Магомедрасул Гасанов — 92 (79 + 13)

15. Альберт Туменов — 88 (71 + 17)

Кто попал в анкеты респондентов, но не вошел в итоговый топ-15:

Никита Крылов — 86 (70 + 16)

Магомед Магомедкеримов — 61 (48 + 13)

Евгений Гончаров — 34 (28 + 6)

Шарабутдин Магомедов — 32 (26 + 6)

Магомед Умалатов — 27 (19 + 8)

Ислам Омаров — 25 (20 + 5)

Валентин Молдавский — 22 (16 + 6)

Муслим Магомедов — 22 (17 + 5)

Александр Сарнавский — 19 (16 + 3)

Шамиль Мусаев — 15 (11 + 4)

Анатолий Токов — 14 (10 + 4)

Роман Копылов — 14 (11 + 3)

Мовлид Хайбулаев — 13 (11 + 2)

Абдул-Азиз Абдулвахабов — 13 (11 + 2)

Икрам Алискеров — 12 (8 + 4)

Ринат Фахретдинов — 7 (5 + 2)

Аскар Аскаров — 7 (6 + 1)

Азамат Керефов — 5 (4 + 1)

Борис Медведев — 4 (2 + 2)

Тахир Уланбеков — 4 (2 + 2)

Мурад Рамазанов — 4 (3 + 1)

Азамат Мурзаканов — 4 (3 + 1)

Саид Нурмагомедов — 3 (2 + 1)

Андрей Корешков — 3 (2 + 1)

Кто голосовал:

Евгений Нарижный («Ушатайка»), Ислам Бабаджанов («Ушатайка»), Никита Горшенин ( «Ушатайка» / «Ночь в Клетке»), Илья Андреев («Ушатайка»), Ярослав Степанов (Sport24), Вадим Тихомиров («Матч ТВ»), Александр Лютиков, Михаил Краймер («Вестник ММА»), Дмитрий Болотников («Вестник ММА»), Давид Багдасарян, Олег Володин, Ян Баранчук, Алексей Володин, Владислав Калугин («Дикий бой»), Сергей Ващенко (Мета ММА), Владислав Усачев (Мета ММА), Александр Круглов (Мета ММА), Салам Умаров (Мета ММА), Василий Осколков («РБ Спорт Единоборства»), Алексей Авсеньев (тг-канал «Двоечка ММА»), Владислав Матвеев (тг-канал Matveev | MMA & Boxing / YouTube-канал ОКТА ММА), Павел Городницкий (тг-канал и YouTube-канал «Чисто стоечка»), Иван Ковалев (Sport24), Василий Конов («Матч ТВ»), Андрей Баздрев (продюсер направления единоборств на «Матч ТВ»), Иван Ефимов (Спортс.ру), Артем Нагорный (Спортс.ру), Янис Коханко, Роман Мазуров, Игорь Лазорин (ТАСС), Игорь Сидоров (Blood and Sweat), Денис Гейко (Red Corner), Курбан Рагимов (ННТ), Камил Гаджиев (Fight Nights), Армен Гулян («Наше Дело»).

Правила

В анкете нужно было указать 15 действующих бойцов, которые за последние 24 месяца, то есть с 1 мая 2022 года, провели хотя бы один бой по ММА. За 15-е место в анкете респондента бойцу присуждается один балл, за 14-е — два, за 13-е — три, за 12-е — четыре и так далее. Соответственно за первое место — 15 баллов. Плюс каждому бойцу, попавшему в анкету какого-либо респондента, дополнительно добавляется один балл. Для справедливости. О чем речь: условно один боец в 11 анкетах находится на 15-м месте — и получает всего 11 баллов; другой же фигурирует лишь в одной анкете, зато на четвертом месте, получает 12 баллов и становится в рейтинге выше первого. Чтобы такого не произошло, и было введено такое правило. Еще одно правило: в случае равенства очков первенство отдается тому, кто чаще упоминается в анкетах опрашиваемых.

Рейтинг — мужской.

Важно: среди составителей рейтинга ранее было проведено дополнительное голосование насчет того, считать ли российскими бойцами Хамзата Чимаева, Мухаммада Мокаева, Абусупьяна Магомедова и Насруддина Имавова. Все они родились в России и говорят по-русски, но с юности живут в Европе, именно там стали бойцами ММА, именно там тренируются/тренировались. Предлагалось назвать один из двух вариантов ответа: «да» (считать) или «нет» (не считать). Итоги голосования: Чимаев — 12 «да», 23 «нет», Мокаев — 5 «да», 30 «нет», Магомедов — 8 «да», 27 «нет», Имавов — 8 «да», 27 «нет». Таким образом, никто из них не попал в число тех, за кого можно отдать голос при составлении рейтинга.

Следующая публикация рейтинга (обновленного) — 5 июня.