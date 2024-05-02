Американский боец Энтони Смит проведет поединок с бразильцем Витором Петрино на турнире по смешанным единоборствам UFC 301 в ночь на 5 мая. Вечер ММА состоится в спортивном комплексе Jeunesse Arena в Рио-де-Жанейро (Бразилия). Турнир стартует с прелимов в 01.00 по московскому времени. Основной кард ожидается в 05.00 мск.

Рекорд 35-летнего американца в ММА составляет 37-19. 26-летний бразилец имеет рекорд в смешанных единоборствах — 11-0.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию турнира UFC 301. В прямом эфире трансляцию UFC 301 в полном объеме покажут на телеканале «Матч! Боец» и онлайн-сервисе UFC Fight Pass. За основным кардом можно следить на телеканале «Матч ТВ».

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