Волкановски уверен, что Холлоуэй может легко победить Топурию

Экс-чемпион UFC в полулегком весе Александр Волкановски (26-4) считает, что и он, и экс-чемпион в полулегком весе и обладатель титула BMF Макс Холлоуэй (25-7) могут победить действующего чемпиона в полулегком весе Илию Топурию (15-0).

«Я знаю, что могу выступить намного лучше. Это была не моя ночь, и он воспользовался этим. Я знаю, что могу выступить гораздо лучше и легко победить. Я также верю, что Макс может выйти и легко его победить. Топурия опасен, он отличный боец, но я думаю, что он не так хорош, как ему кажется. Да, он нокаутировал меня, поэтому я не могу разглагольствовать. Поэтому я должен доказать всем, что могу победить его. И я уверен, что Макс тоже сможет победить Топурию, и я не хочу, чтобы он добрался до Топурии раньше меня», — сказал Волкановски Main Event TV.

Топурия нокаутировал Волкановски во втором раунде и стал новым чемпионом в полулегком весе. Бой состоялся 17 февраля на UFC 298 в «Хонда-центре» в Анахайме, США.