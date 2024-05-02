Чейл Соннен дал прогноз на бой Конора и Чендлера

Аналитик и бывший боец UFC Чейл Соннен (31-17) склоняется к победе экс-чемпиона в двух весовых категориях Конора Макгрегора (22-6) в предстоящем поединке с седьмым номером рейтинга в легком весе Майклом Чендлером (23-8).

«Я думаю, что Макгрегор лучше Чендлера. Он быстрее, у него преимущество в размахе рук, и его стиль неудобный. Чендлер прямолинеен, поэтому я склоняюсь к победе Конора. С другой стороны, нелегко возвращаться после длительного перерыва, особенно учитывая, что они дерутся пять раундов, и Конор в прошлом бою травмировал ногу», — сказал Соннен в своем подкасте.

Макгрегор и Чендлер возглавят UFC 303. Поединок пройдет в полусреднем весе и состоится 29 июня на «Ти-Мобайл Арене» в Парадайсе, США.