Бокс/ММА
UFC
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 11:30

Чейл Соннен дал прогноз на бой Конора и Чендлера

Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Аналитик и бывший боец UFC Чейл Соннен (31-17) склоняется к победе экс-чемпиона в двух весовых категориях Конора Макгрегора (22-6) в предстоящем поединке с седьмым номером рейтинга в легком весе Майклом Чендлером (23-8).

«Я думаю, что Макгрегор лучше Чендлера. Он быстрее, у него преимущество в размахе рук, и его стиль неудобный. Чендлер прямолинеен, поэтому я склоняюсь к победе Конора. С другой стороны, нелегко возвращаться после длительного перерыва, особенно учитывая, что они дерутся пять раундов, и Конор в прошлом бою травмировал ногу», — сказал Соннен в своем подкасте.

Макгрегор и Чендлер возглавят UFC 303. Поединок пройдет в полусреднем весе и состоится 29 июня на «Ти-Мобайл Арене» в Парадайсе, США.

Конор Макгрегор
Чейл Соннен
0
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Семак подпишет новый контракт с «Зенитом» до 2030 года
«Лейкерс» готовы предложить Леброну трехлетний контракт на 164 миллиона
Блогера Диану Шурыгину задержали в Москве
Личка не вернул долг, Смолов не наиграл на контракт, а красно-белые могут оставить Слишковича. Что произошло после матча «Динамо» - «Спартак»
БПЛА ВСУ пытались атаковать объект энергетической инфраструктуры в Смоленской области
Количество погибших при обрушении магистрали в провинции Гуандун выросло до 36
Популярное видео
Три клуба КХЛ сменили главных тренеров
«Эдмонтон» — «Лос-Анджелес»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Даллас» — «Вегас»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Халидж»: видеообзор матча
«Динамо» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Виннипег» — «Колорадо»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Айлендерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
Сергей Бобровский — претендент на приз лучшему вратарю
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Барселона» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 26-го тура 29 апреля
Наместников получил шайбой в лицо, Овечкин вылетел
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 26-го тура 28 апреля
«Колорадо» — «Виннипег»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Бетис» — «Севилья»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
Гребенкин уезжает в «Торонто», Билялов остается в «Ак Барсе»
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Атлетико» — «Атлетик»: видеообзор матча, 33-й тур чемпионата Испании
«Лас-Пальмас» — «Жирона»: видеообзор, чемпионат Испании
Заварухину подарили новый контракт в «Автомобилисте»
«Колорадо» — «Виннипег»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Атлетическая комиссия штата Невада в мае продолжит рассмотрение дела Царукяна за драку с фанатом

Придумай мем

Новости
RSS RSS
Все новости