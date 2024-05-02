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UFC 301: время начала боев турнира и где смотреть трансляцию

Турнир UFC 301 состоится в Рио-де-Жанейро 5 мая
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Алешандре Пантожа.
Фото Global Look Press

Турнир UFC 301 состоится в ночь на 5 мая. Вечер ММА пройдет в спортивном комплексе Jeunesse Arena в Рио-де-Жанейро (Бразилия). Прелимы стартуют в 01.00 по московскому времени, а основной кард начнется в 05.00 мск.

В главном событии ивента состоится поединок за титул чемпиона UFC в наилегчайшем весе между действующим чемпионом Алешандре Пантожа и претендентом Стивом Эрцегом. В со-главном событии вечера Жозе Альдо подерется с Джонатаном Мартинесом.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию турнира. Видеотрансляция UFC 301 в полном объеме будет доступна на телеканале «Матч! Боец» и онлайн-сервисе UFC Fight Pass. Основной кард покажет «Матч ТВ».

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Джонатан Мартинез
Жозе Альдо
UFC
ММА
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UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
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