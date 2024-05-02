UFC 301: время начала главного карда и где смотреть трансляцию боев

В ночь на 5 мая состоится турнир UFC 301. Вечер смешанных единоборств пройдет в спортивном комплексе Jeunesse Arena в Рио-де-Жанейро (Бразилия). Стартует турнир с прелимов в 01.00 по московскому времени, основной кард запланирован на 05.00 мск.

В главном событии вечера действующий чемпион Алешандре Пантожа проведет защиту титула с претендентом Стивом Эрцегом. В со-главном событии ивента состоится поединок между Жозе Альдо и Джонатаном Мартинесом.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию турнира UFC 301. В прямом эфире трансляция UFC 301 в полном объеме будет доступна на телеканале «Матч! Боец» и онлайн-платформе UFC Fight Pass. Основной кард покажет телеканал «Матч ТВ».

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