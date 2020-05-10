Петтис нанес поражение Серроне на UFC 249. Для Ковбоя это четвертая неудача подряд

Энтони Петтис на турнире UFC 249 в Джексонвилле (США) единогласным решением судей победил соотечественника Дональда Серроне — 29-28, 29-28, 29-28. Бой состоялся в весовой категории до 77,1 кг.

Серроне потерпел четвертое поражение подряд. Ранее он уступил Тони Фергюсону, Джастину Гэтжи и Конору Макгрегору.

33-летний Петтис провел в ММА 33 боя: 23 победы и 10 поражений. 37-летний Серроне — 52 боя: 36 побед, 15 поражений и 1 ничья.

В главном бою вечера американцы Тони Фергюсон и Джастин Гэтжи сразятся за титул временного чемпиона организации в легком весе. Пояс принадлежит россиянину Хабибу Нурмагомедову.

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Трансляция боя Фергюсон — Гэтжи и другие поединки UFC 249