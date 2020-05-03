В ночь с 9 на 10 мая в Джексонвилле (штат Флорида, США) пройдет турнир UFC 249, который возглавит поединок за титул временного чемпиона UFC в легком весе между американцами Тони Фергюсоном и Джастином Гэтжи.

В карде есть и другие интересные бои, в одном из которых будет разыгран чемпионский пояс в легчайшем весе: обладатель титула американец Генри Сехудо сразится с соотечественником Домиником Крузом.

В предварительном карде шоу выступит российский боец — Алексей Олейник выйдет против бывшего чемпиона UFC в тяжелом весе бразильца Фабрисиу Вердума.

Ранний предварительный кард

Начало — 01.30 мск, прямая трансляция — UFC Fight Pass

До 90,3 кг: Райан Спанн (США) — Сэм Алви (США)

До 65,8 кг: Брюс Митчелл (США) — Чарльз Роса (США)

До 77,1 кг: Висенте Люке (Бразилия) — Нико Прайс (США)

Предварительный кард

Начало — 03.00 мск, прямая трансляция — РЕН ТВ (начиная с боя Олейник — Вердум), UFC ТВ — доступен на видеосервисе More.tv, мультимедийной платформе Wink и для подписчиков Ростелеком и Триколор ТВ

До 83,9 кг: Юрайя Холл (США) — Роналду «Жакаре» Соуза (Бразилия)

До 52,2 кг: Карла Эспарза (США) — Мишель Уотерсон (США)

До 120,2 кг: Алексей Олейник (Россия) — Фабрисиу Вердум (Бразилия)

До 77,1 кг: Энтони Петтис (США) — Дональд Серроне (США)

Основной кард

Начало — 05.00 мск, прямая трансляция — РЕН ТВ, UFC ТВ — доступен на видеосервисе More.tv, мультимедийной платформе Wink и для подписчиков Ростелеком и Триколор ТВ

До 120,2 кг: Грег Харди (США) — Йорган де Кастро (Кабо-Верде)

До 65,8 кг: Джереми Стивенс (США) — Келвин Каттар (США)

До 120,2 кг: Франсис Нганну (Камерун/Франция) — Жаирзиньо Розенструйк (Суринам)

До 61,2 кг: Генри Сехудо (США) — Доминик Круз (США)

До 70,3 кг: Тони Фергюсон (США) — Джастин Гэтжи (США)