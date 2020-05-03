UFC 249: дата боя Фергюсон — Гэтжи, все поединки и трансляция турнира
В ночь с 9 на 10 мая в Джексонвилле (штат Флорида, США) пройдет турнир UFC 249, который возглавит поединок за титул временного чемпиона UFC в легком весе между американцами Тони Фергюсоном и Джастином Гэтжи.
В карде есть и другие интересные бои, в одном из которых будет разыгран чемпионский пояс в легчайшем весе: обладатель титула американец Генри Сехудо сразится с соотечественником Домиником Крузом.
В предварительном карде шоу выступит российский боец — Алексей Олейник выйдет против бывшего чемпиона UFC в тяжелом весе бразильца Фабрисиу Вердума.
Ранний предварительный кард
Начало — 01.30 мск, прямая трансляция — UFC Fight Pass
До 90,3 кг: Райан Спанн (США) — Сэм Алви (США)
До 65,8 кг: Брюс Митчелл (США) — Чарльз Роса (США)
До 77,1 кг: Висенте Люке (Бразилия) — Нико Прайс (США)
Предварительный кард
Начало — 03.00 мск, прямая трансляция — РЕН ТВ (начиная с боя Олейник — Вердум), UFC ТВ — доступен на видеосервисе More.tv, мультимедийной платформе Wink и для подписчиков Ростелеком и Триколор ТВ
До 83,9 кг: Юрайя Холл (США) — Роналду «Жакаре» Соуза (Бразилия)
До 52,2 кг: Карла Эспарза (США) — Мишель Уотерсон (США)
До 120,2 кг: Алексей Олейник (Россия) — Фабрисиу Вердум (Бразилия)
До 77,1 кг: Энтони Петтис (США) — Дональд Серроне (США)
Основной кард
Начало — 05.00 мск, прямая трансляция — РЕН ТВ, UFC ТВ — доступен на видеосервисе More.tv, мультимедийной платформе Wink и для подписчиков Ростелеком и Триколор ТВ
До 120,2 кг: Грег Харди (США) — Йорган де Кастро (Кабо-Верде)
До 65,8 кг: Джереми Стивенс (США) — Келвин Каттар (США)
До 120,2 кг: Франсис Нганну (Камерун/Франция) — Жаирзиньо Розенструйк (Суринам)
До 61,2 кг: Генри Сехудо (США) — Доминик Круз (США)
До 70,3 кг: Тони Фергюсон (США) — Джастин Гэтжи (США)