Гэтжи назвал Хабиба своим главным препятствием

Американский боец ММА Джастин Гэтжи поделился впечатлениями после победы над Тони Фергюсоном в главном поединке UFC 249. Он победил техническим нокаутом в пятом раунде. Также американец отметил, что ждет боя с россиянином Хабибом Нурмагомедовым.

«Да, конечно, прекрасные ощущения, — сказал Гэтжи на пресс-конференции. — Но во мне говорит дух соперничества. Такой у меня настрой. И я еще не преодолел главное препятствие — Хабиба. Так что не могу называть себя чемпионом. Во-первых, я им и не являюсь. Во-вторых, все еще есть Хабиб. Так что я не могу успокоиться. Некоторые думают, что они неуязвимы. Но я обычный человек. У меня есть мозг. Если по мне хорошо попасть, то я отправлюсь спать. Такое чуть не случилось во втором раунде. Но плюс в том, что и я дерусь против людей. И все может решить один бой. Как скоро я хочу биться с Хабибом? Пока не уверен. Пока я наслажусь тем, что вернусь к семье. Наслажусь своим бонусом.

Рефери остановил поединок в пятом раунде после очередного попадания Гэтжи и сильного рассечения у Фергюсона.

Для 31-летнего Гэтжи эта победа стала 22-й в карьере, а 36-летний Фергюсон потерпел свое четвертое поражение.

Бой проводился за титул временного чемпиона в легком весе (до 70,3 кг). Поясом владеет 31-летний чемпион UFC из России Хабиб Нурмагомедов.

Турнир UFC 249 должен был пройти 18 апреля в Бруклине, а его главным боем являлся поединок Хабиб — Тони. Из-за пандемии коронавируса этот бой сорвался, а турнир был отложен.