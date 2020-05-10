Фергюсон после поражения от Гэтжи отправился в больницу

Бывший временный чемпион UFC в легком весе Тони Фергюсон (25-4) после поражения от Джастина Гэтжи (22-2) отправился в больницу, информирует MMAFighting.

Поединок прошел на турнире UFC 249 и завершился победой Гэтжи техническим нокаутом в пятом раунде.

Как сказал в разговоре с корреспондентом «СЭ» российский боец UFC, третий номер рейтинга в легчайшем весе (до 61,2 кг) Петр Ян (14-1): «Тони пропустил тысячу ударов. Уже было без вариантов. Я не знаю, что мог предложить Фергюсон на последних минутах пятого раунда, он был потрясен, потерян».