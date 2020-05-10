«Тони пропустил тысячу ударов». Петр Ян оценил бой Фергюсона и Гэтжи

Российский боец UFC, третий номер рейтинга в легчайшем весе (до 61,2 кг) Петр Ян (14-1) прокомментировал бой между временным чемпионом UFC в легком весе Тони Фергюсоном (25-4) и Джастином Гэтжи (22-2).

Поединок прошел на турнире UFC 249 и завершился победой Гэтжи техническим нокаутом в пятом раунде.

— Бой непредсказуемый был, — сказал Ян. — Конечно, я думал, что Фергюсон будет более опасен. А получилось так, что Джастин его аккуратно переконтролировал, перебил в стойке. Остановка, думаю, вовремя. Сколько можно уже было? Тони пропустил тысячу ударов. Уже было без вариантов. Я не знаю, что мог предложить Фергюсон на последних минутах пятого раунда, он был потрясен, потерян. (Михаил Потапов)