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«Тони пропустил тысячу ударов». Петр Ян оценил бой Фергюсона и Гэтжи

08:50
Тони Фергюсон.
Тони Фергюсон.
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Российский боец UFC, третий номер рейтинга в легчайшем весе (до 61,2 кг) Петр Ян (14-1) прокомментировал бой между временным чемпионом UFC в легком весе Тони Фергюсоном (25-4) и Джастином Гэтжи (22-2).

Поединок прошел на турнире UFC 249 и завершился победой Гэтжи техническим нокаутом в пятом раунде.

9&nbsp;мая. Джексонвилль. Джастин Гэтжи (слева) победил Тони Фергюсона.Боя Хабиб — Фергюсон не будет. Гэтжи победил

— Бой непредсказуемый был, — сказал Ян. — Конечно, я думал, что Фергюсон будет более опасен. А получилось так, что Джастин его аккуратно переконтролировал, перебил в стойке. Остановка, думаю, вовремя. Сколько можно уже было? Тони пропустил тысячу ударов. Уже было без вариантов. Я не знаю, что мог предложить Фергюсон на последних минутах пятого раунда, он был потрясен, потерян. (Михаил Потапов)

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