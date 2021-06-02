Мейвезер сравнил Логана Пола с Иваном Драго из «Рокки»

Бывший чемпион в 5 весовых категориях Флойд Мейвезер (50-0, 27 КО) вновь выразил уверенность в победе над Логаном Полом (0-1). Он также провел аналогию между их противостоянием с Полом и культовым фильмом 80-х «Рокки».

«Не важно, был у меня интенсивный лагерь или нет. Черт возьми, у этого парня нет шансов. Не важно, где я тренируюсь, потому что итог будет всегда тот же. Меня невозможно побить. Я — Флойд.

Я зарабатываю больше всех, потому что надираю задницы и избиваю самые большие имена в боксе. И мы говорим о реальных бойцах. Пол — ютубер. Логан тяжело работает, он как русский в «Рокки-4». Продолжай тренироваться как Иван Драго, это не поможет.

Я совершенно не волнуюсь. Никому не по силам поиметь меня. Никому не по силам поиметь Флойда. Вы не заработаете столько, не будучи мастером своего дела. Возможно, я не изобрел бокс, но поверьте, я им овладел", — сказал Мейвезер boxingscene.

Поединок Мейвезер — Пол пройдет 6 июня на арене Hard Rock Stadium в Майами.