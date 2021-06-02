Экс-чемпион мира в двух весовых категориях Баду Джек (23-3-3, 13 КО) высказал свое мнение о предстоящем поединке между бывшим чемпионом в пяти весовых категориях Флойдом Мейвезером (50-0, 27 КО) и популярным видеоблогером Логаном Полом (0-1). Джек уверен, что Логану не справиться с мастерством Флойда.

«Флойд значительно уступает в габаритах Логану. Вероятно, его самый большой вес это 68 килограммов. Но в боксе еще есть уровни мастерства, поэтому я не думаю, что разница в весе сыграет ключевую роль. Я имею в виду, что Пол большой и молодой парень, но он не умеет драться. Так что не стоит беспокоиться о габаритах», — сказал Джек BoxingScene.com.

7 июня рано утром по московскому времени Флойд Мейвезер проведет в Майами (США) выставочный боксерский бой с блогером Логаном Полом. Поединок в прямом эфире покажет телеканал РЕН ТВ.