Логинов и Латыпов вошли в международный пул тестирования на олимпийский сезон

Александр Логинов и Эдуард Латыпов вошли в список из 20 российских биатлонистов, включенных в пул допинг-тестирования Международного союза биатлонистов (IBU) на олимпийский сезон, сообщает ТАСС.

В международный пул допинг-тестирования кроме чемпиона мира 2020 года Логинова и бронзового призера мирового первенства — 2021 в мужской эстафете Латыпова вошли еще два участника бронзовой эстафеты Карим Халили и Матвей Елисеев, а также Евгений Гараничев, Антон Бабиков, Михаил Первушин, Кирилл Стрельцов, Семен Сучилов, Максим Цветков, Татьяна Акимова, Екатерина Глазырина, Анастасия Гореева, Ульяна Кайшева, Ирина Казакевич, Светлана Миронова, Ирина Старых, Евгения Павлова, Анастасия Шевченко и Маргарита Васильева.

IBU сформировал пул тестирования, принимая в расчет результаты предыдущего сезона, показанные спортсменами на этапах Кубка мира и Кубка IBU. В течение сезона пул может претерпевать изменения.