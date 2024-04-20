Роман Еремин сравнил российский и казахстанский биатлон

Биатлонист Роман Еремин, который до 2020 года выступал за сборную Казахстана, в интервью «СЭ» заявил, что стал в России сильнее как спортсмен.

— Тебе 27 лет. К этому возрасту биатлонисты часто выходят на пик. Чувствуешь ли ты резерв для роста?

— Наверное, мой резерв — это восстановить хотя бы то, что было. Не сказать, что сильно потерял, но из-за болезни волны нестабильности стали больше. Хотелось вернуться к более стабильным выступлениям. Это было бы уже успехом на маленькой лестнице.

— Стал ли ты в России сильнее как биатлонист?

— Считаю, что да. В общих знаниях, в понимании спорта, в работе с сильными спортсменами, в работе с хорошими тренерами.

— Чего в Казахстане не хватает, чтобы выступать на уровне российских?

— Начну с того, что там хватает талантливых парней и девчонок. Наверное, нет какой-то централизованной подготовки тренеров, что ли. Нужно, чтобы общий уровень тренеров по всей стране вырос, и этот уровень был более плавным для спортсменов. Чтобы их в детском возрасте более грамотные специалисты воспитывали, передавали в руки юниорской сборной, где тоже были квалифицированные тренеры. Так можно сказать про многие команды в разных странах. Наверное, в этом самая глобальная проблема. В России тоже это есть. Видимо, из-за того, что много людей, тренеров и регионов, это все нивелируется. В Казахстане же ресурс одного спортсмена более ценен, — сказал Еремин «СЭ».