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СБР не получал запрос на переход Сидоровой в сборную Украины

16:55
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Президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров сообщил, что СБР не получал запрос на согласование перехода россиянки Дарьи Сидоровой в сборную Украины.

«Желание Дарьи Сидоровой сменить спортивное гражданство для СБР не новость, из региона нас информировали об этом еще в начале весны. Как президент СБР я не могу приветствовать это желание. Насколько я могу судить, оно продиктовано тем, что спортсменка хочет упростить себе возможность выступать на международном уровне.

Формально ни украинская федерация биатлона, ни сама спортсменка не обращались в СБР с просьбой согласовать этот переход", — цитирует Майгурова ТАСС.

21-летняя Сидорова на данный момент проводит сбор с женской командой Украины. Девушка занимается по индивидуальному плану.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11469259

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