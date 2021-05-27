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Каминский рассказал, почему Логинов ушел в группу Башкирова

13:29
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Тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский высказался по поводу решения Александра Логинова готовиться к следующему сезону в группе тренера Сергея Башкирова.

«Первоначально планировалось, что будет одна группа, но затем правление СБР пересмотрело это решение. С появлением второй группы и уходом туда Александра Логинова и Евгения Гараничева я просто добавил в свою группу пару молодых спортсменов, которые изначально рассматривались в резервный состав. Выбор Михаила Первушина и Даниила Серохвостова был не случайным — за ними я следил достаточно давно.

Саша сказал, что его не устраивают в качестве мест проведения сборов Семинский перевал и Алдан, что у него был негативный опыт подготовки на этих базах и он опасается, что ситуация может повториться. Это его право, в остальном у нас особых расхождений не было», — цитирует Каминского пресс-служба Союза биатлонистов России.

Отметим, во время последнего чемпионата мира в Словении Каминский раскритиковал результаты Логинова.

Дополнительная информация:

https://biathlonrus.com/

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