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Гербулова: «Историю с гостиницей в Уфе сильно раздули»

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Биатлонистка Наталья Гербулова прокомментировала ситуацию с критикой гостиницы в Уфе.

«Это так сильно раздули. Я ничего такого не сказала. Мы просто выложили условия, в которые заселились, никого не оскорбили, ни сказали ничего плохого в сторону руководства. Уфа — это очень крутое место, где я жила много лет и понимаю, что руководители стараются, делают ремонт», — приводит слова Гербуловой Metaratings.ru.

Российские биатлонистки Гербулова, Екатерина Носкова, Алина Кудисова и Анастасия Гореева пожаловались на условия проживания в Уфе во время второго этапа Кубка Содружества. Девушки раскритиковали некачественный ремонт в гостинице. В частности, в уборной отсутствует штора для душа и сиденье на унитазе, а вода из смесителя льет мимо раковины.

Источник: Metaratings.ru
Биатлон
Наталья Гербулова
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