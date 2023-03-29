Ишмуратова допустила, что спортсмены из ЦСКА пропустят ближайшую Олимпиаду

Заместитель начальника ЦСКА по военно-политической работе и двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Светлана Ишмуратова допустила, что спортсмены из ЦСКА пропустят ближайшую Олимпиаду в Париже.

«Считаю это решение МОК полнейшей дискриминацией, поскольку военнослужащие спортсмены есть в самых разных странах, в том числе Германии, Франции или, например, Норвегии. К ним вопросов нет, так чем хуже наши атлеты? Наши ребята давали присягу, а унижаться, выступать без флага и гимна, когда идет СВО, наши спортсмены вряд ли согласятся. Поэтому, скорее всего, Олимпиаду армейцам придется пропустить. И в этой ситуации пожелаю терпения», — приводит слова Ишмуратовой ТАСС.

По итогам заседания исполком МОК рекомендовал международным федерациям допускать не поддержавших СВО российских спортсменов в нейтральном статусе. При этом организация предлагает не допускать атлетов, которые связанны с вооруженными силами и органами безопасности. Также команды из России и Белоруссии не могут рассматриваться в качестве участников международных соревнований.

Глава МОК Томас Бах при этом сообщил, что вопрос допуска россиян на летнюю Олимпиаду-2024 в Париже пока отложен.

Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.