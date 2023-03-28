Чемпионат России по биатлону-2023: расписание и результаты гонок
В 27 марта по 2 апреля в Ханты-Мансийске проходит чемпионат России по биатлону.
Расписание прямых трансляций доступно по этой ссылке.
Расписание и результаты гонок чемпионата России-2023
27 марта, понедельник
09.00 мск. Мужчины. Спринт
1. Никита Поршнев. 2. Даниил Серохвостов. 3. Эдуард Латыпов
12.00. Женщины. Спринт
1. Наталия Шевченко. 2. Анастасия Егорова. 3. Анастасия Гореева
28 марта, вторник
09.00. Мужчины. Гонка преследования
1. Эдуард Латыпов. 2. Никита Поршнев. 3. Максим Цветков
12.00. Женщины. Гонка преследования
1. Наталия Шевченко. 2. Екатерина Носкова. 3. Виктория Сливко
30 марта, четверг
09.00. Одиночная смешанная эстафета
12.00. Смешанная эстафета
1 апреля, суббота
09.00. Женщины. Эстафета, 4х6 км
12.00. Мужчины. Масс-старт
2 апреля, воскресенье
09.00. Женщины. Масс-старт
12.00. Мужчины. Эстафета, 4х7,5 км
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