СБР изучал возможность проведения чемпионата России в Тюмени. В Ханты-Мансийске мачты не позволяют проводить гонки вечером

Как стало известно «СЭ», Союз биатлонистов России рассматривал возможность проведения чемпионата России в Тюмени, на стадионе «Жемчужина Сибири», где ранее прошел чемпионат России по лыжным гонкам.

Стадион в Тюмени более современный, и на нем было бы возможно проводить вечерние гонки, которые бы увеличили посещаемость соревнований. На вопрос о посещаемости биатлонного чемпионата России источник ответил, что в Ханты-Мансийске возможности проводить вечерние гонки на данный момент нет — не хватает мощности осветительных мачт. В то же время сменить их затруднительно, в том числе потому, что в зимний сезон есть логистические проблемы — такой груз непросто доставить по снегу.

Еще один фактор — вечерние хоккейные и футбольные трансляции на телевидении, которые имеют приоритет над биатлоном, утверждают собеседники «СЭ».

В первые два будних на гонки чемпионата России собиралось по 300 зрителей, показали подсчеты «СЭ», значительную часть составляют школьники. Гонки проходят в 11-14 часов по местному времени.