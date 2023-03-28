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Сегодня, 17:12

МОК отложил решение по поводу участия россиян в Олимпийских играх в Париже

Руслан Минаев
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Томас Бах.
Фото Reuters

Возможное участие российских и белорусских спортсменов в Олимпийских играх в Париже в 2024 году на заседании исполкома Международного олимпийского комитета (МОК) не обсуждалось. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу МОК Томаса Баха.

Отмечается, что организация оставляет за собой право решить этот вопрос в соответствующее время, даже если спортсмены пройдут отбор по правилам своих федераций.

Летняя Олимпиада-2024 пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Источник: ТАСС
Томас Бах
МОК
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