Пляжный «Спартак» отменил тренировки на 2 недели из-за коронавируса

Московская команда по пляжному футболу «Спартак» объявила о приостановке тренировок команды на 14 дней из-за пандемии коронавируса.

— Руководством, тренерским и медицинским штабом пляжного футбольного клуба «Спартак» принято решение приостановить тренировочный процесс команды предварительно на 14 дней в связи с пандемией и с целью предотвращения распространения коронавируса COVID-19, — говорится в заявлении на официальном сайте пляжного «Спартака». — Обращаем ваше внимание, что на данный момент ни у кого из футболистов, тренеров и административного персонала не выявлено симптомов заболевания, все здоровы. Данное решение носит исключительно превентивный характер. Команде даны рекомендации придерживаться стандартных мер предосторожности от коронавирусной инфекции.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 169 387 человек. Умерших — 6513, выздоровевших — 77 257. В России на данный момент 93 случая заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Корея и Испания.

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