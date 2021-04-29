Генеральный секретарь Российского футбольного союза Александр Алаев. сообщил, что до конца следующей недели он рассчитывает получить право на принятие чемпионата мира по пляжному футболу в Москве.

«Мы с ФИФА направили запрос в ВАДА. Рассчитываем до конца следующей недели получить право на принятие ЧМ в Москве», — отметил Алаев.

Турнир должен пройти с 19 по 29 августа. Напомним, что согласно санкциям Всемирного антидопингового агентства, Россия не может принимать у себя турниры подобного масштаба до декабря 2022 года.

25 февраля Алаев был избран президентом ФНЛ. Срок его полномочий составляет четыре года.

(Сергей Федоров)