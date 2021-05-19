ФИФА представила официальный мяч ЧМ-2021 в России
11:59
ФИФА представила официальный мяч чемпионата мира по пляжному футболу, который пройдет в России.
Мяч выполнен в оранжевом цвете, а крупные панели обеспечивают большую площадь контакта с ногой и предсказуемый отскок.
FIFA и adidas представили официальный мяч Чемпионата мира по пляжному футболу в России.— РФС (@rfsruofficial) May 19, 2021
Благодаря крупным панелям Conext 21 ProBeach обеспечивает мягкое касание, большую площадь контакта с ногой и предсказуемый отскок. А яркий оранжевый цвет облегчает восприятие для зрителей. pic.twitter.com/dB7ZR3K9yK
Чемпионат мира пройдет в Москве с 19 по 29 августа.
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