Пляжный футбол
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ФИФА представила официальный мяч ЧМ-2021 в России

11:59
Официальный мяч ЧМ по по пляжному футболу 2021 года. Фото FIFA
Официальный мяч ЧМ по по пляжному футболу 2021 года. Фото FIFA

ФИФА представила официальный мяч чемпионата мира по пляжному футболу, который пройдет в России.

Мяч выполнен в оранжевом цвете, а крупные панели обеспечивают большую площадь контакта с ногой и предсказуемый отскок.

Чемпионат мира пройдет в Москве с 19 по 29 августа.

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