Умер тренер «Строгино» Ильдар Алиев

Скончался тренер «Строгино» (пляжный футбол) Ильдар Алиев, сообщает Instagram клуба 11 марта. Ему было 49 лет. Причина смерти не указана.

В качестве футболиста Алиев выступал в низших лигах СССР и России за команды «Звезда»/ТРАСКО Москва (1990-1993), «Космос» Долгопрудный (1994), «Лада» Димитровград (1994), «Монолит» Москва (1995), «Уралмаш» Екатеринбург (1997).

Играл за московские мини-футбольные клубы «Новорусь» (1994-1995), «Интеко» (1999-2000), «Мегаполис» (2002-2003). С 2009 года выступал в пляжном футболе за «Балтику-Миллениум», «Спартак» и «Строгино». Работал в тренерском штабе «Строгино» в 2012-2015 и 2017-2021 годах.