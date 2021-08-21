Сборная России в серии пенальти обыграла Парагвай на ЧМ по пляжному футболу

Сборная России победила команду Парагвая в матче чемпионата мира по пляжному футболу, который проходит в Москве.

Основное и дополнительное время завершилось вничью — 4:4. В серии пенальти со счетом 5:4 победу одержали российские футболисты, которые получили одно очко.

Сборная России на ЧМ-2021 выступает в группе А. После двух матчей подопечные Михаила Лихачева занимают второе место в группе, набрав 3 очка.

В следующем туре российская команда сыграет со сборной Японии, а Парагвай встретится с США. Матчи пройдут 23 августа.

Пляжный футбол

Москва (Россия)

Чемпионат мира

Группа A

Россия — Парагвай — 4:4 д.в. Пенальти — 5:4.