Пляжный футбол
Чемпионат мира
Новости
Таблица Календарь Статьи Фото Видео
Все материалы
Новости   //    Пляжный футбол   //    ЧМ по пляжному футболу

Сборная России в серии пенальти обыграла Парагвай на ЧМ по пляжному футболу

22:15
21 августа. Москва. Россия — Парагвай — 5:4 (по пен.). Кирилл Романов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
21 августа. Москва. Россия — Парагвай — 5:4 (по пен.). Кирилл Романов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Сборная России победила команду Парагвая в матче чемпионата мира по пляжному футболу, который проходит в Москве.

Основное и дополнительное время завершилось вничью — 4:4. В серии пенальти со счетом 5:4 победу одержали российские футболисты, которые получили одно очко.

Сборная России на ЧМ-2021 выступает в группе А. После двух матчей подопечные Михаила Лихачева занимают второе место в группе, набрав 3 очка.

В следующем туре российская команда сыграет со сборной Японии, а Парагвай встретится с США. Матчи пройдут 23 августа.

Пляжный футбол

Москва (Россия)

Чемпионат мира

Группа A

Россия — Парагвай — 4:4 д.в. Пенальти — 5:4.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Александр Кравченко все материалы автора

Читайте также

«Барса» без Месси, «Реал» без Рамоса. Кто выиграет чемпионат Испании?
16-летняя российская лыжница погибла на тренировке
В Китае назвали десять самых ужасных блюд мира
Армин Лашет Кто такой и чего от него ждать?
«Сити» отдал больше 100 миллионов за Грилиша. Гвардиола опять выиграет АПЛ?
vs
4
Офсайд