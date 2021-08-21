Сборная Таити обыграла Испанию на чемпионате мира по пляжному футболу
20:25
В матче группового турнира чемпионата мира по пляжному футболу сборная Таити победила команду Испании. Матч завершился со счетом 12:8 в пользу таитян.
Пляжный футбол
Москва (Россия)
Чемпионат мира
Группа B
Таити — Испания — 12:8
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