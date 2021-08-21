Сборная Таити обыграла Испанию на чемпионате мира по пляжному футболу

В матче группового турнира чемпионата мира по пляжному футболу сборная Таити победила команду Испании. Матч завершился со счетом 12:8 в пользу таитян.

Пляжный футбол

Москва (Россия)

Чемпионат мира

Группа B

Таити — Испания — 12:8