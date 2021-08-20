Португалия обыграла Оман на чемпионате мира по пляжному футболу

В матче группового турнира чемпионата мира по пляжному футболу сборная Португалии победила команду Омана (5:3). Турнир проходит в Москве.

Португальцы набрали 3 очка и занимают второе место в группе D. У Омана 0 очков и третье место.

Чемпионат мира проходит с 19 по 29 августа.

Москва (Россия)

Чемпионат мира

Группа D

Португалия — Оман — 5:3