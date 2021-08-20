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Португалия обыграла Оман на чемпионате мира по пляжному футболу

20:13
Португалия — Оман — 5:3. Фото Instagram
Португалия — Оман — 5:3. Фото Instagram

В матче группового турнира чемпионата мира по пляжному футболу сборная Португалии победила команду Омана (5:3). Турнир проходит в Москве.

Португальцы набрали 3 очка и занимают второе место в группе D. У Омана 0 очков и третье место.

Чемпионат мира проходит с 19 по 29 августа.

Москва (Россия)

Чемпионат мира

Группа D

Португалия — Оман — 5:3

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Евгений Петров все материалы автора

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