Португалия обыграла Оман на чемпионате мира по пляжному футболу
20:13
В матче группового турнира чемпионата мира по пляжному футболу сборная Португалии победила команду Омана (5:3). Турнир проходит в Москве.
Португальцы набрали 3 очка и занимают второе место в группе D. У Омана 0 очков и третье место.
Чемпионат мира проходит с 19 по 29 августа.
Москва (Россия)
Чемпионат мира
Группа D
Португалия — Оман — 5:3
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